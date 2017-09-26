عشرات الصحفيين بغزة يشاركون في وقفة لدعم المصالحة

دعت الأطر الصحفية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء لتعزيز الوحدة الفلسطينية، وإزالة آثار الانقسام، مشددة على أنه مطلب وطني يجمع عليه الكل الفلسطيني.

وشارك بالوقفة الوحدوية التي نظمتها المكتب الإعلامي الحكومي بساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة عشرات الصحفيين الفلسطينيين وممثلون عن معظم الكتل الصحفية، بالتزامن مع الأجواء الإيجابية التي تمخّضت عن تفاهمات المصالحة التي جرت مؤخرا في القاهرة.

وشدّد رئيس مكتب الإعلام الحكومي، سلامة معروف، على أن الوحدة الوطنية وإزالة آثار الانقسام مطلب كل الصحفيين الفلسطينيين، مضيفا "إن الأطر الصحفية الفلسطينية التقت اليوم لإحياء مناسبة يجتمع عليها كل الفلسطينيين، وللتأكيد على أهمية المصالحة وإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية كصمام أمان يُجمع عليه كل الفلسطينيين".

وتابع "لقد استبشرنا نحن الصحفيون والإعلاميون خيرا بالأنباء التي تلقيانها عن تفاهمات القاهرة الأخيرة برعاية مصرية كريمة، وإننا في هذا المقام نتوجه بالشكر الجزيل لكل الأطراف التي ساهمت بخروج هذا الاتفاق إلى النور، سبيل إنجاز المصالحة الفلسطينية ورفض التعامل مع كل محاولات إفشالها من أي أطراف كانت".

وطالب بإزالة كل الآثار التي تمخضت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وانعكاساتها السلبية على الحركة الإعلامية الفلسطينية، داعيا إلى تذليل كل الصعاب التي تعترض طريق تحقيق حرية العمل الصحفي، وإلغاء كل القوانين والقرارات التي تحد من حريته.

وأكد على ضرورة سن قانون عصري ينظم المهنة ويحمي الصحفيين ويمنع سجنهم على خلفية قضايا النشر وممارسة العمل الصحفي.

ودعا معروف أنه في ظل الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة الفلسطينية للإسراع في إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بمشاركة جميع الصحفيين.