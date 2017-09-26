الاحتلال ينكل بعائلة الشهيد الجمل

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المداخل الثلاثة لقرية بيت سوريك مسقط رأس الشهيد نمر محمود الجمل منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة على مدخل مستوطنة "هار آدار" غرب القدس المحتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو -في اجتماع خاص لوزراء حزبه الليكود- أنه سيتم هدم منزل منفذ العملية، وفرض الحصار على القرية، وسحب تصاريح العمل لكافة أفراد عائلته، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدانة العملية.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة في أعقاب العملية، ومن ثم اقتحمت منزل منفذ العملية، واحتجزت أفراد عائلته داخل منزلهم وباشروا التحقيق معهم، فيما اعتلت أسطح المنازل المحيطة بالمنزل، ومنعت السكان من التوجه إليه.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المواطنين المتواجدين في محيط منزل الشهيد جمل.

وعادة ما يلجأ الاحتلال إلى اقتحام البلدة التي يخرج منها منفذ العملية وحصارها، بالإضافة إلى التنكيل بذويه وهدم منزله، ضمن خطوات عقابية أقرتها حكومة الكيان.