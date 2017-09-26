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الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 10:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لمختلف أنحاء الضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا، بينهم صحفي.

وذكر بيان لقوات الاحتلال، اعتقالها الليلة الماضية 18 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة المحتلة.

ففي رام الله، دهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي عبد الرحمن، في بلدة بدرس شمالي غرب المدينة واعتقلته؛ إضافة لاعتقالها الشاب عثمان عطون من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وعدة أحياء بنابلس شمال الضفة واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم الاسير المحرر طارق الكوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار محمد حناين ، بعد مداهمة و تفتيش منزل ذويه في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عمر عماد راضي (15 عاما) ومحمد رائد عويس (25 عاما) ومصطفى رامي حماد (16 عاما).

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