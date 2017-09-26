حماس: عملية القدس دليل متجدد على استمرار الانتفاضة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار التي نفذها أحد الشبان وأدت لمقتل ثلاثة جنود صهاينة قرب مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس المحتلة، تثبت أن القدس قلب الصراع مع الاحتلال ولا مجال لإخراجها من معادلة الصراع.

وعد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي أن العملية حلقة جديدة في انتفاضة القدس، وتأكيد من الشباب المنتفض أنه سيواصل القتال حتى الحرية الكاملة للشعب والأرض.

وأشار إلى أن العملية تعني أن شعبنا يرفض منطق استجداء الحقوق عبر المؤسسات الدولية، وأن هذا الشعب سيحافظ على حقوقه ومقدساته بدمه وروحه، وأنها تأكيد من شعبنا أن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال هي الصراع والمدافعة، ولا يمكن أن تكون علاقة تعايش.

وأشار إلى أن العملية تقول إن كل محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس لن تمر، وأن كل جهود الاحتلال لتزوير الوقائع لن تغير من حقيقة الأمر، بأن القدس فلسطينية عربية وأن شعبنا سيقاتل حتى النهاية لتحريرها.

وقتل 3 صهاينة وأصيب رابع صباح اليوم الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفذها أحد الشبان في مستوطنة "هار أدار" قرب بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.