مقتل 3 صهاينة في عملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قتل ثلاثة صهاينة وأصيب رابع بجراح خطيرة، صباح الثلاثاء، جراء عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "هار ادار" المقامة على أراضي بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال قتلت مواطنا فلسطينيا بعد قيامه بإطلاق النار على جنود صهاينة خلال تجمعهم على أحد بوابات المستوطنة، صباح اليوم.

وقال ناطق باسم الإسعاف الصهيوني إن هناك قتلى وجرحى أصيبوا بعضهم بجراح صعبة وتم نقلهم إلى المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد منفذ العملية، دون معرفة هويته.