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بالفيديو : القانوع: حماس ستعقد لقاءات مع فتح والفصائل بعد زيارة الحكومة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

القانوع: حماس ستعقد لقاءات مع فتح والفصائل بعد زيارة الحكومة

قناة الأقصى - غزة

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته جادة ومصرة على تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاح زيارة حكومة الحمد لله لقطاع غزة، المقررة يوم الإثنين المقبل.

وقال القانوع في لقاء خاص ضمن برنامج "هنا فلسطين" على قناة الأقصى الفضائية، مساء الإثنين، إن حماس قدمت ما لديها لإنجاح المصالحة واعتمدت لغة الوحدة وهذا ما لمسه الجميع، داعياً حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس إلى مقابلة خطاب وخطوات حماس بخطوات مسؤولة وجادة أيضا لتحقيق المصالحة.

وأشار إلى أن زيارة الحكومة لقطاع غزة، سيتعقبها لقاءات مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية من أجل اتمام المصالحة، موضحا أن حماس على تواصل دائم مع الفصائل لوضعها في صورة الأوضاع والحوارات مع فتح والجهود المصرية.

وكانت حركة حماس عقدت لقاءً موسعا مع ممثلي الفصائل ونواب المجلس التشريعي لاطلاعهم على التطورات في ملف المصالحة وحوارات القاهرة الأخيرة.

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