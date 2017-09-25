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بحثا تطورات المصالحة

بركة يلتقي السفير التركي في بيروت

الإثنين 25 سبتمبر 2017 09:47 م بتوقيت القدس المحتلة

بركة يلتقي السفير التركي في بيروت

قناة الأقصى - بيروت

التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة، السفير التركي في لبنان شاغاطاي إرجيس، في مقر السفارة التركية ببيروت.

وحضر اللقاء إلى جانب بركة مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس زياد حسن.

وبحث الجانبان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وخصوصا ملف المصالحة الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأطلع بركة السفير التركي على آخر تطورات المصالحة الفلسطينية وإعلان حركة حماس في القاهرة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وترحيبها بحكومة الوفاق الوطني وتمكينها من القيام بأعمالها في قطاع غزة وإجراء انتخابات عامة وفق اتفاق القاهرة الموقع في ٤ أيار ٢٠١١.

وأكد ممثل حركة حماس على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وعقد اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية كافة في القاهرة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة ٢٠١١.

وشكر بركة تركيا على دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وجهودها من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وشدد بركة على ضرورة رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ودعم صمودهم في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير من خلال إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لهم والمحافظة على المخيمات باعتبارها محطات نضالية على طريق العودة الى فلسطين.

بدوره أشاد السفير التركي في لبنان بمبادرة حركة حماس في القاهرة وإعلانها حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها كاملا في قطاع غزة وتوفير حاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني المحاصر منذ عشر سنوات.

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