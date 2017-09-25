السنوار: سنقدم كل التسهيلات لإنجاح زيارة الحكومة لغزة

أكد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة أن حركته ستقدم كل التسهيلات لإنجاح زيارة حكومة التوافق في كل المستويات.

وقال السنوار خلال لقاء قيادة الحركة بمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، الإثنين، إن حركة حماس اتخذت خطوات فعلية في اتجاهات متعددة لضمان نجاح الزيارة وتوفير الأمن اللازم للوزراء.

وشدد على أن قرار حركة حماس هو إنجاح الجهود المصرية واستعادة وحدة شعبنا وإنهاء حالة الانقسام وبذل كل ما يتطلب ذلك.

ومن المقرر أن تصل حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة الإثنين المقبل، وفق ما أعلنه رئيسها رامي الحمد الله مساء اليوم.

واستقبل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ظهر اليوم بمكتبه بمدينة غزة ميلادنوف وعددا من مساعديه، بحضور السنوار ونائبه خليل الحية وعضو المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في غزة صلاح البردويل.

واستعرض هنية مجريات الحوارات التي تمت في القاهرة مع الجانب المصري والتي تركزت في أربع نقاط، وهي تطورات القضية الفلسطينية سياسياً والعلاقة الثنائية مع مصر وملف المصالحة والواقع الإنساني في قطاع غزة.

وأكد أن حماس جادة في خطواتها نحو تحقيق المصالحة وستواصل المضي قدما لتحويلها إلى واقع يلمسه الجميع باعتبارها مصلحة وطنية عليا ومقدمة للبحث في القضايا السياسية الكبرى وسبل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني العليا.