حماس تناقش مع الفصائل تطورات ملف المصالحة وحوارات القاهرة

قناة الأقصى - خاص

ناقشت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية التطورات المتعلقة بملف المصالحة والحوارات مع الجانب المصري خلال زيارة قيادتها الأخيرة للقاهرة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح لـ قناة الأقصى الفضائية، خلال اللقاء الذي عُقد في غزة مساء الإثنين، إن الحركة دعت مكونات الشعب الفلسطيني والفصائل وأعضاء المجلس التشريعي إلى لقاء لاطلاعهم على كل ما جاء في حوارات القاهرة وملف المصالحة.

وأضاف: "عقدنا لقاءً وطنيا موسعا، لاطلاع الفصائل على كل ما جاء في حوارات القاهرة والعلاقة المصرية مع حماس، والمصالحة، ومستقبل القضية الفلسطينية".

وأكّد برهوم أن هذا اللقاء الكبير يؤكد حرص حركة حماس على الشراكة والوحدة، واطلاع الكل على هذه العلاقات".

وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أعلن عبر منشور في صفحته بفيسبوك، عن توجه الحكومة إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم، برفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على حل حماس اللجنة الإدارية، والسير في طريق المصالحة، بينما طالبت السلطة ورئيسها محمود عباس بوقف الإجراءات ضد أهل غزة، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في القطاع.