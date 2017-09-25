السلطة تفرج عن منسق الكتلة في جامعة بيرزيت

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، مساء الإثنين، عن منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسامة مفارجة، بعد اعتقال وتعذيب استمر ثمانية أيام.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، دعت السلطة إلى الإفراج الفوري عن منسقها أسامة مفارجة المعتقل منذ 8 أيام في زنازين المخابرات برام الله، محملة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته في ظل إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وشددت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الإثنين، على مدخل الجامعة بحضور والد منسقها أسامة، على رفضها لكل أشكال القمع والتضييق على العمل الطلابي في الجامعة.

وطالبت الكتلة فصائل العمل الوطني ولجان المصالحة والهيئات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن منسق الكتلة، مبديةً استهجانها من التصعيد الحاصل ضد الطلبة على خلفية العمل النقابي في ظل الحديث عن أجواء المصالحة.

كما دعت جميع أطر الحركة الطلابية لصياغة موقف موحد، وبدء نضال طلابي مشترك على قاعدة رفض الاعتقال السياسي، والدفاع عن العمل الطلابي في الجامعة.

وطالبت الكتلة إدارة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين فيها ببذل مزيد من الجهود للإفراج عن مفارجة ووقف الاعتقالات التي تستهدف طلبة الجامعة، كون المستهدف ليست الكتلة فحسب، بل تجربة بيرزيت الديموقراطية.

وشددت على استمرارها في خدمة الطلبة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وأنها لن تتخلى يوماً عن مسؤولياتها تجاههم.