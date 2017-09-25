4565 معتقلاً فلسطينىاً في سجون الاحتلال منذ بداية العام الحالي

قناة الأقصى

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن المعطيات والاحصائيات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى منذ بداية العام 2017 تشير إلى أن سلطات الاحتلال ضاعفت من اعتقالاتها ومداهماتها الليلية للمنازل فى مدن وقرى الضفة الغربية وعبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة .

ونقل د. حمدونة احصائيات مهمة نشرتها المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى ونادى الأسير الفلسطينى ومؤسسات أخرى أكدت أن مجموع المعتقلين منذ بداية العام وصلت إلى ما يقارب من 4565 معتقل فلسطينى وزعت كالتالى " 1587 معتقل من مدينة القدس المحتلة ، ومن مدينة الخليل 661 معتقل ، ومن مدينة رام الله 346 معتقل ، ومن مدينة جنين 264 معتقل ، ومن مدينة نابلس395 معتقل ، ومن مدينة طولكرم 236 معتقل ، ومن مدينة قلقيليا400 معتقل ، ومن مدينة بيت لحم 414 معتقل ، ومن مدينة اريحا 72 معتقل ، ومن محافظة طوباس 72 معتقل ، ومن محافظة سلفيت 61 معتقل ، ومن قطاع غزة 57 معتقل ، تم الافراج عن المئات منهم بعد اجراء التوقيفات والتحقيقات والابقاء على عشرات أخرى منهم.

وقال د. حمدونة أن عملية الاعتقال تكون بالمداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش، وأضاف أن هذه الانتهاكات والممارسات والإجراءات الصهيونية بحاجة إلى وقفة واحتجاج بأكثر من وسيلة ، مطالباً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقفها عبر رفع دعاوى دولية على دولة الاحتلال وفضح هذه الانتهاكات للعالم الذى تنطلى عليه كذبة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان .

وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية ، ومجموعات الضغط الدولية ، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام ، ووقف الأحكام الادارية ، واستهداف النواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .