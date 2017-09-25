ميلادينوف: الاقتصاد يجب أن يتعافى وسنتابع تسلم الحكومة لمهامها بغزة

قناة الأقصى

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إنه تم الموافقة على المصالحة الفلسطينية وتمكينها من المجتمع الدولي، مرحباً بإعلان حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية.

وأضاف ميلادينوف، في مؤتمر صحفي عقده بغزة ظهر اليوم الاثنين، "جاهزون للمساعدة ورؤية الحكومة تقوم بمهامها في قطاع غزة وسنخبر المجتمع الدولي بكل التطورات"، مشددا على ضرورة التأكد من تطبيق جميع التفاهمات التي جرى التوصل اليها في القاهرة، ومدى التزام الأطراف بها.

وتابع: "آمل أن يكون هناك محاسبة وشفافية لعملية تسلم الحكومة في غزة، وسنشاهد الاثنين المقبل عودة الحكومة لغزة، وسنعمل على إخبار مجلس الأمن الدولي بخطوات تسلمها".

ودعا ميلادينوف الفصائل الوطنية الى دعم حكومة الحمد الله في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا يمكن حلّ أي من مشاكل غزة دون إنهاء الانقسام.

وحول مشكلة الكهرباء، أكد ميلادينوف، على أن هذه المشكلة يجب حلها، مؤكداً وجود رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي لحلها.

وقال: "جاهزون للتعاون لبناء البنية التحتية للكهرباء في قطاع غزة مستعدون للمساعدة في حل ازمة الكهرباء بالقطاع".

وعلّق ميلادينوف، على ملف موظفي غزة بالقول: "هذا ملف معقد جداً ودرسنا طويلاً كيفية حله، هناك إمكانية لحله، لكن الأمر بحاجة للمال، ولجهد السلطة الفلسطينية".

وتابع: "إذا عادت الحكومة لغزة، فهذا سيعمل على إعادة تنشيط الاقتصاد، وإنهاء الحصار، وتمكين الناس من الدخول والخروج، والاقتصاد في غزة يجب أن يتعافى وهو بحاجة الى خلق وظائف جديدة".

وحذر ملادينوف من أن أي انفجار للأوضاع في قطاع غزة سيكون مدمراً، مبيناً أن المجتمع الدولي يدرك ذلك.