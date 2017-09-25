إصابة فتى فلسطيني دهساً بمركبة مستوطن شمال الخليل

قناة الأقصى
أصيب فتى فلسطيني صباح اليوم الاثنين، بجراح خطيرة بعد دهسه من قبل مستوطن شمال مدينة الخليل.
وأفادت مصادر بإصابة الفتى أحمد عاطف المطور بجراح خطيرة بعد دهسه من قبل مستوطن على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.
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الإثنين 25 سبتمبر 2017 09:58 ص بتوقيت القدس المحتلة
قناة الأقصى
أصيب فتى فلسطيني صباح اليوم الاثنين، بجراح خطيرة بعد دهسه من قبل مستوطن شمال مدينة الخليل.
وأفادت مصادر بإصابة الفتى أحمد عاطف المطور بجراح خطيرة بعد دهسه من قبل مستوطن على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.
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