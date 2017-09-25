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الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم فتاة من بلدة سلوان والقدس القديمة

الإثنين 25 سبتمبر 2017 08:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم فتاة من بلدة سلوان والقدس القديمة

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلوان والقدس القديمة، كما اعتقلت مساء أمس فتاة من قرية عناتا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيداني 20 عاماً، ومحمد عوض عشو 18 عاماً، ويوسف داود العباسي، بعد اقتحام منازلهم في سلوان.

واستدعت مخابرات الاحتلال مساء أمس الشاب فؤاد القاق 20 عاماً، للتحقيق معه في مركز شرطة "المسكوبية" بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من قرية عناتا، بشبهة " نيتها لتنفيذ عملية".

واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مازن الجعبري 15 عاماً، ومحمد هيثم عجلوني 14 عاما، بعد اقتحام منزليهما بالقدس القديمة.

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