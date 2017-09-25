الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بمداهمات في الضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها بمدن الضفة والقدس المحتلتيْن.

في بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، مخيم الدهيشة جنوب المدينة، كما أصيب مواطن برضوض، جراء تعرضه للضرب المبرح، وأغلقت مكتبة، لبيع الكتب والقرطاسية.

وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاعتداء بالضرب المبرح على الشاب اسماعيل سامي الجعفري من المخيم، بعد دهم منزل والده، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها الى إحدى مستشفيات بيت لحم، لتلقي العلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مكتبة لبيع القرطاسية، تعود للمواطن جمال ابراهيم فراج في مخيم الدهيشة، لتاريخ 17-10-2017، دون سبب يذكر.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين بمدينة بيت لحم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبته على إحدى محطات الوقود.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور الدين كمال دعاجنه (19 عاما) من مخيم العزة شمالا، وأنس محمد نواوره (19 عاما) من منطقة واد شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت محطة وقود في بلدة تقوع شرقا، تعود للمواطن عدنان حجاحجه، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على المحطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة قلقيلية وانتشرت في أحيائها واعتقلت عدداً من المواطنين.

وقال شهود عيان إن عدة آليات عسكرية داهمت المدينة من مدخلها الشرقي واقتحمت منزل المواطن باسل ولويل واعتقلته ونجله عبد الرحمن بعد تفتيش المنزل والتنكيل بهما.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شارع الواد ، ونصبوا حاجزا عسكريا على الطريق المؤدي إلى المعبر واستجوبوا عددا من المواطنين خلال المداهمات.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال مداهمات في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أغلقوا مداخل القرية التي تعتبر من أكثر البلدات تعرضا للدهم والاعتقال وشرعوا باقتحام منازل المواطنين.

وأشاروا إلى اعتقال خمسة مواطنين هم: الفتى كرم محمد نوفل، وقاسم محمد بيضه عمر اسعد سليم، و فايز هايل سليم ووالده .

وانتشرت قوات الاحتلال في الشوارع واستجوبت مواطنين ونكلت بهم خلال المداهمات.

واقتحمت قوة عسكرية فجر الاثنين مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل وقامت بتخريبها.

وقالت مصادر من المخيم إن دوريات عسكرية اقتحمت المخيم انطلاقا من المنطقة الجنوبية وشرعت بمداهمة منازل المواطنين، من بينها منزل الأسير حسام شحادة، حيث عبثت بمحتويات وفتشته بشكل دقيق، كما خربت ممتلكات المواطنين.

وأضافت المصادر أن الاحتلال قام بالتحقيق مع أصحاب المنازل، كما تسبب بحالات هلع ورعب للنساء والأطفال.