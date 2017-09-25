توجه للمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأسبوع المقبل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

من المتوقع أن تصادق ما تسمى بلجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية خلال الأسبوع المقبل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية وذلك بعد تأجيل الإعلان لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة ستعقد جلستها الثلاثاء من الأسبوع القادم او خلال الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير وذلك للمصادقة على بناء ألفي وحدة استيطانية موزعة على مستوطنات بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن المصادقة على البناء تم تأجيلها عدة أشهر وذلك بناءً على طلب أمريكي بهذا الخصوص ، في حين ناقش الكابينت الأمني الليلة الماضية خطط البناء في المستوطنات خلال جلسته التي عقدها للتباحث حول نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة.

وبينت الصحيفة أنه جرى طرح منح الفلسطينيين بالضفة رزمة من الحوافز الاقتصادية في محاولة لإرضاء الإدارة الأمريكية إلا أنه تم تأجيل التصويت على إقرارها حتى إشعار آخر.

وفيما يتعلق بخطة توسيع مدينة قلقيلية قالت الصحيفة إنه جرى إزالة الخطة من جدول أعمال الكابينت بناءً على ضغط من المستوطنين وأنه جرى تجميد الخطة في هذه المرحلة.