حماس تطالب عباس بالتراجع عن إجراءاته ضد غزة

قناة الأقصى - غزة

استغربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلو بيان مركزية فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات أبو مازن ضد قطاع غزة والتي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام.

وطالب فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح مساء الأحد، رئيس السلطة محمود عباس باتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، مؤكداً أنه لم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم.

ودعا الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني للضغط من أجل إلغائها فعليا على الأرض.

وتابع: "على حركة فتح ضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها التوتيرية والانسجام مع المزاج العام الفلسطيني والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية والتي من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، منتصف سبتمبر الحالي، ودعت حكومة التوافق للقدوم إلى غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.