حماس تثمن القرار الأممي بإدراج الاحتلال ضمن القائمة السوداء

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدراج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الكيان الصهيوني ضمن القائمة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال.

واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، ذلك خطوة مهمة في إظهار حقيقة الاحتلال الصهيوني، وتأكيداً على مظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم أنه ينبغي أن يُبنى على تلك الخطوة خطوات عملية من المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات والمؤسسات الدولية في محاسبة الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم والانتهاكات، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واسترداد حقوقه المسلوبة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صنّف الأربعاء الماضي، الكيان الصهيوني ضمن قائمة تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد ناشطي حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.