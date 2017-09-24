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الاحتلال يصادر الزيّ الشرعي للأسيرة خديجة خويص

الأحد 24 سبتمبر 2017 12:29 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يصادر الزيّ الشرعي للأسيرة خديجة خويص

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أقدمت ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية على منع الأسيرة المقدسية خديجة خويص من ارتداء زيها الشرعي ممثلاً بحجابها وجلبابها، وصادر كلاً منهما أثناء عودتها إلى سجن الرملة.

وقال مركز إعلام الأسرى إن الاحتلال أخبر خويص بأن ملابسها ستعاد لها عند انتهاء المحكمة ولم يعيدوها حتى انقضاء اليوم، كما ووضعها في زنزانة غير مهيأة للعيش الآدمي.

وأكدت الأسيرة خديجة خويص للمحامي خالد زبارقة بأنها وضعت في "زنزانة مقرفة"، تسيل فيها مياه الحمام وتصل إلى غرفتها ما يمنعها من الصلاة والسجود في الزنزانة وتصلي واقفة.

واعتقل الاحتلال ثلاث مرابطات منذ بداية هذا الشهر، وهن سحر النتشة وخديجة خويص وهنادي الحلواني، وذلك بتهمة التحريض في ساحات المسجد الأقصى من خلال صيحات الله أكبر.

الجدير بالذكر أن محكمة الاحتلال تعقد، الأحد، جلسة للنظر في قضية كلا من الأسيرتين المرابطتين هنادي حلواني وخديجة خويص.

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