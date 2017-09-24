الاحتلال يفرج اليوم عن الأسير عبيدة الرجبى

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تفرج سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، عن الأسير عبيدة داود الرجبي، من مدينة الخليل، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة عامين في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "الرجبى" عقب اقتحام منزله وتفتيشه في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بتاريخ 28/10/2015 ، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين أمضاها كاملة، وكان من المفترض أن يطلق سراحه الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة محكوميته، إلا أن إدارة السجون أجلت إطلاق سراحه عدة أيام بسبب الأعياد اليهودية .

يذكر أن "الرجبى" أسير محرر، وأمضى في سجون الاحتلال 10 أشهر، واعتقل للمرة الثانية بعد الإفراج عنه بعد شهور فقط، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته العام الماضي خلال وجوده في السجن وقامت بتحطيم محتوياته.