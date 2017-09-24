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ومظاهرة تطالب بتقديم لائحة اتهام ضده

انتهاء جولة التحقيق الرابعة مع نتنياهو في شبهات الفساد

الأحد 24 سبتمبر 2017 10:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

انتهاء جولة التحقيق الرابعة مع نتنياهو في شبهات الفساد

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

انتهت الليلة الماضية جولة التحقيق الرابعة مع رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو في شبهات الفساد، وتركّز التحقيق على ما يعرف إعلاميا ب “القضية 1000”.

ويُشتبه في رئيس الحكومة الصهيونية بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بخلاف القانون.

واستمر التحقيق مع نتنياهو نحو خمس ساعات تحت طائلة التحذير.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن مئات الصهاينة خرجوا في تظاهرة مساء أمس، للمطالبة بتسريع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وبحسب القناة، فإن التظاهرة وقعت بالقرب من منزل المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، بمدينة “بيتاح تكفا” شمال "تل أبيب" المحتلة.

وطالب المتظاهرون مندلبليت بتسريع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وزوجته سارا، في قضايا الفساد المالي الموجهة اليهم.

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