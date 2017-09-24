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بالصور : اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة

الأحد 24 سبتمبر 2017 05:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة مداهمات للعديد من المنازل تخللها اعتقال عدد من المواطنين في عدة مناطق بالضفة المحتلة.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي رغيد طبسية بعد اقتحام منزل عائلته وتخريب محتوياته في حي النقار بقلقيلية شمال الضفة المحتلة.

وفي بيت لحم جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مراح رباح واعتقلت الشاب وليد محمود الشيخ بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسلام محمد صقر من قرية بيت فجار ببيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة يطا جنوب الخليل، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها تفتيشا دقيقا.

في غضون ذلك، القى شبان زجاجة حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة
اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة
اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة
اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة
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