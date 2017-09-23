متى تنهي السلطة إجراءاتها ضد غزة؟

قناة الأقصى - غزة

أنهت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها مساء السبت، في المقاطعة برئاسة محمود عباس، دون الإعلان عن وقف الإجراءات العقابية ضد غزة.

وتناول الاجتماع العديد من الملفات السياسية، وتم مناقشة موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقرر تأجيل وقف الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق قطاع غزة.

ووصفت المركزية موقف حماس من المصالحة بالإيجابي.

وقال رئيس السلطة محمود عباس في مستهل الاجتماع في رام الله: "إن القيادة الفلسطينية تعقد عدة اجتماعات قيادية للجنة المركزية والتنفيذية لمناقشة النتائج التي توصلت إليها في الأمم المتحدة إلى جانب المصالحة الفلسطينية".

في المقابل، عد