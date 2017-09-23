تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب أنس شديد

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أكد شقيق الأسير أنس إبراهيم شديد (21عاماً) من بلدة دورا، قضاء مدينة الخليل، أن الوضع الصحي لشقيقه آخذٌ بالتدهور، بعد دخوله اليوم العاشر في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لقرار عزله واستمرار اعتقاله.

ونقل الاحتلال الأسير شديد إلى عيادة سجن هداريم حيث تعرض للعزل في ذات السجن عدة مراتٍ حسب تأكيد شقيقه بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال أقدم على اعتقال الأسير شديد بتاريخ 22/6/2017، وأصدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدة ستة أشهر.

يشار إلى أن الأسير شديد اعتقل عقب تلقيه قرار استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز الارتباط التابع للاحتلال في مدينة الخليل، ولم يكن قد مضى على حريته شهور قليلة، عقب معركة من الإضراب المفتوح عن الطعام استمرت 90 يوماً، طالب فيها الأسير شديد إنهاء ملف اعتقاله الإداري.