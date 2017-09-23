فعالية نصرة للقدس في الأردن

قناة الأقصى - عمّان

نظم فريق "مرابطو القدس" بالتعاون مع نقابة المهندسين في محافظة الزرقاء بالأردن معرضا مقدسيا ومهرجانا فنيا لنصرة القدس وإحياء تراثها، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وشارك في المعرض عدة شخصيات مهتمة في القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم لصمود المقدسيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال.

بدوره، أكد رئيس بلدية مدينة الزرقاء علي أبو السكر، وجوب نصرة القدس وتفعيل شعار "أنا أردني والاقصى مسؤوليتي"، مشيدا بدور المرابطين والمرابطات في حماية المسجد الاقصى من المستوطنين.

وتحدث فريق "مرابطو القدس" عن أهمية دورهم في نصرة فلسطين وبيت المقدس تحديدا، مشيرا إلى تنوع زوايا المعرض الذي اشتمل على حق العودة والمخيمات والحروب التي وقعت على غزة، إضافة لحق الأسرى في الحرية.