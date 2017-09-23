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منظمات إنسانية: كارثة صحية تهدد مخيمات الروهينغا

السبت 23 سبتمبر 2017 09:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

منظمات إنسانية: كارثة صحية تهدد مخيمات الروهينغا

قناة الأقصى - وكالات

حذرت منظمات إنسانية ووكالات أممية من حصول كارثة صحية بمخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش نتيجة نقص الغذاء والماء وعدم وجود المراحيض وانتشار برك المياه الآسنة، مما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.

وقال منسق الطوارئ لدى منظمة أطباء بلا حدود روبرت أونوس إن كل العوامل متوفرة "لانتشار وباء يتحول إلى كارثة على نطاق واسع"، مشيرا إلى خشية المنظمة من تفشي الكوليرا والحصبة بشكل خاص.

وفرّ أكثر من 420 ألف مسلم من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش في الأسابيع الأخيرة هربا من حملة قمع يشنها جيش ميانمار ضدهم منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، واعتبرتها الأمم المتحدة "تطهيرا عرقيا".

وعند وصولهم إلى بنغلاديش يضطر الروهينغا إلى اللجوء للتلال بسبب اكتظاظ المخيمات، أو البقاء على جوانب الطرقات.

وقالت المنسقة الطبية لحالات الطوارئ لدى منظمة أطباء بلا حدود كيت وايت إنه لا توجد في المخيم طرق داخلية، مما يجعل إيصال المساعدات أمرا صعبا جدا، "كما أن وجود الوديان يجعل الأرض معرضة للانزلاق بالإضافة إلى عدم وجود مراحيض".

ونظرا لعدم توفر مياه الشرب يشرب اللاجئون مياها يتم جمعها من حقول الأرز والبرك وحتى من حفر صغيرة يتم نبشها بالأيدي "وغالبا ما تكون ملوثة بالفضلات".

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