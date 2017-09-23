الاحتلال يمنع الأسيرة خديجة خويص من الصلاة وارتداء الحجاب

قناة الأقصى

كشفت مؤسسة القدس الدولية عن تعرض الأسيرة المرابطة المقدسية خديجة خويص لظروف اعتقال صعبة حيث يحتجزها الاحتلال في زنزانة ضيقة تسيل فيها المياه العادمة، ما يمنعها من الصلاة والسجود في الزنزانة وتضطر للصلاة وهي واقفة.

كما بينت المؤسسة في بيان صحفي، الجمعة، أن إدارة سجن الرملة صادرت جلباب المرابطة خويص ومنديلها، مضيفا” أنها طريقة يراد من خلالها كسر إرادتها وتوجيه إهانة للأمة جمعاء بإهانتها”.

وقال المدير العام للمؤسسة ياسين حمود: “إن اعتقال المرابطات سحر النتشة وهنادي حلواني وخديجة خويص قبل أيام يأتي في سياق كسر إرادة المرابطات بعد دورهن الريادي في حماية الأقصى والوقوف في وجه اقتحامات المستوطنين المتطرفين”.

ودعا حمود أهل القدس إلى مواجهة ومجابهة مخططات الاحتلال الرامية لتغييب وترهيب رموز القدس ومرابطيها والدفاع عنهم بكل السبل والخيارات المتاحة.

وأكد حمود أن المرابطات عنوان لكرامة الأمة التي رفضت وترفض الانصياع للظلم والاضطهاد والقبول بالمحتل والاستسلام أو التطبيع معه، داعيا الأمة العربية والإسلامية للقيام بالواجب الأخلاقي والإنساني اتجاه المرابطات ونصرتهن.