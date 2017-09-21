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هذا ما يجب عليك معرفته قبل حفظ الطعام بالفريزر

الخميس 21 سبتمبر 2017 03:52 م بتوقيت القدس المحتلة

هذا ما يجب عليك معرفته قبل حفظ الطعام بالفريزر

لا بدّ أنّكِ تطبخين كمية كبيرة من الطعام وتحفظينها في "الفريزر" من أجل توفير الوقت، بحيث تكون جاهزةً لتتناوليها مع عائلتكِ في اليوم الثّاني.

ولكن هل تعلمين انّ لحفظ الطّعام بهذه الطّريقة، أصولٌ عليكِ اتّباعها من أجل الحفاظ على القيم الغذائيّة ورائحة الطّعام ولونه؟

إليكِ في ما يلي أبرز الخطوات التي يُنصح بأن تتبعيها لدى حفظكِ الطّعام المطبوخ في الفريزر:

- بعد طبخ الطّعام، لا تتركيه خارج الثّلاجة أكثر من ساعتين لتفادي تعرّضه للبكتيريا.
- احرصي على تخزين الأطعمة المطبوخة في البرّاد لمدّةٍ تتراوح بين 3 و4 أيام. فكلّما تخطّيت هذه المدّة ازداد خطر التّسمّم.
- اضعي الطّعام في وعاءٍ محكم الإغلاق من أجل منع انتشار وتبادل البكتيريا بين المأكولات المختلفة في الفريزر.
- لا تتردّدي في التّخلّص من الأطعمة التي تلاحظين تغيّراً في لونها أو في رائحتها بعد تخزينها.
- عندما تعيدين تسخين الأطعمة المحفوظة في الفريزر، احرصي على ان تكون درجة الحرارة مرتفعةً وتأكّدي من أنّها سخنت من الداخل للقضاء على الأمراض.
- عند تسخين الصّلصات أو أطباق الشّوربة، احرصي على تسخينها حتّى تغلي السّوائل لأنّها تحتوي عادةً على عصائر اللحوم الممتازة لتكاثر الجراثيم.
- انتبهي لتاريخ طبخ الأطعمة؛ ويُفضّل قبل تخزين الأطعمة المطبوخة بالفريزر وضع ملصقٍ عليها وتحديد تاريخ طبخها وتخزينها كي تتأكّدي من صلاحيّتها عندما يأتي وقت الإستهلاك.
- قدّمي الطّعام لأفراد عائلتكِ فور تسخينه؛ فإذا لم تفعلي ذلك، تسقط حرارته وقد تنمو فيه البكتيريا المؤذية.

أخيراً، يُفضّل ان تنتبهي جيّداً لكميّة الطّعام التي تحضّرينها في المنزل وان ترتكزي على عدّة عوامل منها عدد أفراد عائلتكِ أو عدد الزّوار ، من أجل الحدّ من كمّية الطّعام المتبقّي الذي لا يُنصح بأن تحتفظي به طويلاً حفاظاً على صحّة أفراد أسرتكِ.

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