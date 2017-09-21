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بالصور : وفد حماس يختتم زيارة إلى روسيا

الخميس 21 سبتمبر 2017 01:19 م بتوقيت القدس المحتلة

وفد حماس يختتم زيارة إلى روسيا

اختتم وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو زيارة مثمرة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر.

والتقى الوفد الذي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعضوية أعضاء المكتب السياسي صالح العاروري وحسام بدران وسامي خاطر ومحمد صوالحة وممثل حركة حماس لدى روسيا، بالسيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، والمسؤولين في وزارة الخارجية السيد ألكسندر نيكلايفوتش روداكوف والسيدة ستيبين يلينا.

واستعرض الوفد خلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات تطورات المصالحة الفلسطينية ومستجدات لقاءات القاهرة بما في ذلك قرار الحركة بحل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، وموافقة الحركة على إجراء الانتخابات العامة.

وأشاد بوغدانوف بهذه الخطوة المهمة وتقدير روسيا لها، وأعرب عن آماله في تحقيق المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الخلاف الداخلي، مبدياً استعداد بلاده استقبال الفصائل الفلسطينية لعقد مشاوراتها وتقديم كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

وقدّم الوفد شرحًا وافيًا للمضايقات التي يتعرض لها المواطنون في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة الاستيطان ومصادرة أراضيهم وانتشار الحواجز والاعتقالات، إضافة إلى مساعي الاحتلال الحثيثة لتهويد مدينة القدس وإجراءاته حيال المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية وهدم مساكن المقدسيين وتغيير معالم المدينة وتركيبتها السكانية، وعن صمود أهالي القدس وثورتهم البطولية للتصدي لإجراءات الاحتلال.

واستعرض الوفد أوضاع الأسرى الفلسطينيين والحصار غير الإنساني ضد قطاع غزة والآثار الكارثية المترتبة على الإجراءات الأخيرة بحقه، على مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والبيئية والنفسية.

ومن جانبه أكد بوغدانوف موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وقدم شرحًا للموقف الروسي إزاء جميع القضايا المطروحة، واستعداد بلاده تقديم كل ما يلزم لدعم شعبنا وقضيته.

كما وتبادل الجانبان الآراء حول مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية والدور الروسي تجاه مجمل الأحداث.

وفد حماس يختتم زيارة إلى روسيا
وفد حماس يختتم زيارة إلى روسيا
وفد حماس يختتم زيارة إلى روسيا
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