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دعوات لصد اقتحامات المستوطنين..

الاحتلال يشدد إجراءاته على أبواب الأقصى

الخميس 21 سبتمبر 2017 11:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشدد إجراءاته على أبواب الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شددت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتفتيش المصلين.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى شددت قيودها على دخول المصلين للمسجد، وأجرت تفتيشًا لحقائبهم.

وتتزامن هذه الإجراءات مع مواصلة المستوطنين وجنود الاحتلال اقتحاماتهم لباحات الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي دعت إليه جماعات يهودية متطرفة.

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