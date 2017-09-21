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خمس مشاكل يكشفها اختبار الدم مبكرا

الخميس 21 سبتمبر 2017 09:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

خمس مشاكل يكشفها اختبار الدم مبكرا

كثير من المشاكل الصحية تكون صامتة وليس لها أعراض واضحة، ولكن فحوصات الدم تشخصها وتتعرف عليها، مما يتيح المجال لعلاجها في وقت مبكر.

ويمكن لفحص الدم كشف الحالات التالية:

*ما قبل السكري:

ما قبل السكري (Prediabetes) حالة تعني أن مستوى سكر الدم لدى المصاب أقل من تشخيصه بالإصابة بداء السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي. وعند عدم التعامل معها فإن الشخص سيصاب بالسكري من النوع الثاني خلال 10 سنوات أو أقل.

ويمكن عبر اختبار الدم الكشف ع حالة ما قبل السكري، إذ يكون سكر الصوم من 100 إلى 125 ملغ لكل دسل.

*التغيرات في الدهون:

قد يؤدي اتباع حمية غنية بالدهون الحيوانية والسمن والمرغرين والكولسترول إلى ارتفاع معدلات الدهون في الدم، بينما يؤدي اتباع حمية شرق المتوسط إلى تخفيض الدهنيات في الدم. ويمكن لفحص الدم كشف أي تغيرات في دهون الدم، وبالتالي دفعك للعمل مبكرا على تحسينها.

*الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات الغذائية.

*الجفاف، خاصة لدى المسنين الذين قد يعانون منه دون أن يشعروا بالعطش.

*مشاكل الكبد، التي قد تنتج عن شرب الخمر أو تشمع الكبد الدهني غير الكحولي، وهو مرض يحدث فيه تراكم للشحوم في أنسجة الكبد.

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