حماس تدعو لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى اليوم

قناة الأقصى - القدس المحتلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المباارك اليوم الخميس، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي دعت إليه جماعات يهودية متطرفة.

وأكدت حماس على لسان المسؤول الإعلامي فيها أيمن أبو خليل، أن هذه الدعوات التي أطلقتها جماعات متطرفة تهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين، داعيًا للتصدي لها بشتى السبل الممكنة.

وقال: "إن الهجمة التي يتعرض لها الأقصى من قبل المستوطنين، ومحاولات فرض أمر واقع فيه بتقسيمه زمانياً ومكانياً؛ تحتاج من شعبنا وقفة جديةً، وتصدياً حقيقياً يلجم الاحتلال، ويوصل رسالة واضحةً بأن الأقصى سيبقى خطاً أحمر لن يُسمح بتجاوزه".

ودعا القيادي بحماس جموع الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية لتلبية نداء الواجب، والوقوف صفاً واحداً إزاء ما يتعرض له الأقصى والمقدسات من انتهاكات صارخة من قبل حكومة الاحتلال، التي ترعى هذه الهجمة وتشرعنها غير آبهة بمشاعر المسلمين.

كما طالب المقاومة في الضفة المحتلة وشباب انتفاضة القدس بالجم الاحتلال وعدم السكوت عن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا ومقدساتنا، وخاصة ما يتعرض له الأقصى من انتهاكات واقتحامات مستمرة من قبل المستوطنين.