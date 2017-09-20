حماس: خطاب عباس إقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات

قناة الأقصى

تابعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باهتمام خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أهمية المكان والزمان لهذا الخطاب من حيث مخاطبة لقادة وزعماء العالم، وكونه يأتي بعد خطوات الحركة الأخيرة في القاهرة إلا أن الخطاب يحمل روح الإقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات مع الاحتلال ويحمل منطق استجداء حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يرنو للانعتاق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

وللأسف فإن أبو مازن لم يفرق في خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطيني باعتبارها حقا أصيلا في ظل الاحتلال وبين الإرهاب المدان من قبل كل القوانين والأعراف الدولية، بل إن الاحتلال أحد أبرز أشكال الإرهاب.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي نرحب بما أعلنه أبو مازن عن قدوم حكومة الوفاق إلى غزة؛ وسنعمل على إنجاح مهمتها وسنستمر في خطوات المصالحة حتى تصبح واقعا ملموسا كي يتفرغ الجميع للنهوض بالمشروع الوطني ومواجهة الاحتلال، ونجدد التزامنا بما أعلنته الحركة في القاهرة.