  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

رحبت بإعلانه توجه الحكومة لغزة

حماس: خطاب عباس إقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 11:12 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: خطاب عباس إقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات

قناة الأقصى

تابعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باهتمام خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أهمية المكان والزمان لهذا الخطاب من حيث مخاطبة لقادة وزعماء العالم، وكونه يأتي بعد خطوات الحركة الأخيرة في القاهرة إلا أن الخطاب يحمل روح الإقرار بفشل مشروع  التسوية والمفاوضات مع الاحتلال ويحمل منطق استجداء حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يرنو للانعتاق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
وللأسف فإن أبو مازن لم يفرق في خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطيني باعتبارها حقا أصيلا في ظل الاحتلال وبين الإرهاب المدان من قبل كل القوانين والأعراف الدولية، بل إن الاحتلال أحد أبرز أشكال الإرهاب.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي نرحب بما أعلنه أبو مازن عن قدوم حكومة الوفاق إلى غزة؛ وسنعمل على إنجاح مهمتها وسنستمر في خطوات المصالحة حتى تصبح واقعا ملموسا كي يتفرغ الجميع للنهوض بالمشروع الوطني ومواجهة الاحتلال، ونجدد التزامنا بما أعلنته الحركة في القاهرة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

حماس: خطاب عباس إقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات
مصالحة

نواب الضفة: قرار حل اللجنة الإدارية شجاع وعلى عباس رفع عقوباته
072600-5883521498

أسرى حماس في غزة محرومون من زيارة ذويهم للشهر الثالث على التوالي
thumb (2)

وفد قيادي من حماس يصل موسكو
6771874_338

هنية يهاتف عباس ويؤكد عزم حركته إنهاء الانقسام

الأخبار الرئيسية

منذ 6 دقائق

حماس: خطاب عباس إقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات
منذ 35 دقيقة

نواب الضفة: قرار حل اللجنة الإدارية شجاع وعلى عباس رفع عقوباته
منذ ساعة

منظمات حقوقية فلسطينية تتقدم ببلاغ ضد الاحتلال للجنائية الدولية
منذ 4 ساعات

إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
منذ 10 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل 9 مواطنين على خلفية سياسية
منذ 6 ساعات

462 ضحية من اللاجئات الفلسطينيات في سوريا

مقالات

إلى أن ينجلي أمر المصالحة الفلسطينية

إلى أن ينجلي أمر المصالحة الفلسطينية

لمى خاطر
​دوافع وأسباب رفع (الفيتو) عن المصالحة

​دوافع وأسباب رفع (الفيتو) عن المصالحة

حسام الدجني
هل يلتقط عباس الفرصة ويتقدم بخطوة موازية؟

هل يلتقط عباس الفرصة ويتقدم بخطوة موازية؟

مصطفى الصواف
تصريحات العجرمي.. ما الجديد؟

تصريحات العجرمي.. ما الجديد؟

لمى خاطر