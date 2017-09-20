الاحتلال يداهم حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل

قناة الأقصى

داهمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، حفل استقبال أسير محرر في وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، داهمت منزل الأسير المحرر محمد عيسى القواسمي في حارة الشيخ وسط الخليل، أثناء استقباله بعد خروجه من سجون الاحتلال، حيث أمضى (14 عاما) في الأسر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المستقبلين والمهنئين، وأصابتهم بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات محدودة في مركز الخليل التجاري "باب الزاوية" المجاور، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز نحو المواطنين والمحلات التجارية، وأصابت المنطقة بالشلل التجاري.