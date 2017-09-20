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بالصور : إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 06:38 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل

قناة الأقصى

داهمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، حفل استقبال أسير محرر في وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، داهمت منزل الأسير المحرر محمد عيسى القواسمي في حارة الشيخ وسط الخليل، أثناء استقباله بعد خروجه من سجون الاحتلال، حيث أمضى (14 عاما) في الأسر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المستقبلين والمهنئين، وأصابتهم بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات محدودة في مركز الخليل التجاري "باب الزاوية" المجاور، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز نحو المواطنين والمحلات التجارية، وأصابت المنطقة بالشلل التجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عمر نجيب العويوي، وعبد السلام حجازي، وبراء سعدي أبو جحيشة، وحكم القواسمي، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها وسط مدينة الخليل.

إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
إصابات واعتقالات بمداهمة حفل استقبال أسير محرر وسط الخليل
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