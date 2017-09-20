462 ضحية من اللاجئات الفلسطينيات في سوريا

قناة الأقصى

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثّق حتى اليوم 462 ضحية من اللاجئات الفلسطينيات في سورية، حيث قضين لأسباب متعددة منها القصف والحصار والتعذيب حتى الموت.

وبحسب المجموعة فإن الحصيلة الاجمالية للضحايا الفلسطينيين في سورية قد بلغت 3580 ضحية قضوا بسبب الحرب في سورية، بينهم 199 ضحية قضوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، إضافة إلى 473 ضحية قضوا بسبب التعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية، فيما قضى 1148 لاجئاً ولاجئة بسبب القصف الذي استهدف المخيمات الفلسطينية في سورية.

يذكر أن المجموعة كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية توثيق الضحايا الفلسطينيين في سورية تواجهها العديد من الصعوبات أبرزها غياب أي جهود للجهات الرسمية الفلسطينية لتوثيق الضحايا الفلسطينيين في سورية، بالإضافة إلى تكتم النظام السوري عن مصير الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه، وخوف العديد من الأهالي من التصريح عن وفاة ضحاياهم خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية ضدهم.