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تواصل اعتقال العشرات

أجهزة السلطة تعتقل 9 مواطنين على خلفية سياسية

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:18 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 9 مواطنين على خلفية سياسية

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة 9 مواطنين واستدعت آخر بينهم محررون وجامعيون، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي رام الله اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن عادي أبو عادي، ومحمود عطايا، وعبود يوسف حنيني من بلدة كفر نعمة، فيما استدعى جهاز الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت أنس عجاج للمقابلة في مقراته صباح اليوم.

وفي الوقت نفسه يواصل منسق الكتلة الإسلامية المعتقل لدى مخابرات رام الله أسامة مفارجة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، لاعتقاله على خلفية عمله النقابي في الجامعة.

وفي سلفيت اعتقل الوقائي الشاب محمد عياش بعد استدعائه للمقابلة أمس.

وفي الخليل اعتقل الجهاز ذاته في الخليل الأسير المحرر رسلان مسالمة والشاب عز الدين المسالمة من بيت عوا، وذلك بعد استدعائهما للمقابلة صباح أمس.

كما تواصل مخابرات المدينة اعتقال الأسير المحرر حُذيفة عواودة منذ 13 يوماً، رغم حصوله على قرار بالإفراج.

أما في جنين، فاعتقل الوقائي الطالب في الثانوية العامة حسني شيباني، والأسير المحرر عدوان نزال بعد استدعائه للمقابلة أمس.

كذلك اعتقلت المخابرات العامة المعتقل السياسي السابق والطالب في جامعة النجاح بهاء خلف منذ يوم الإثنين الماضي، فيما تواصل مخابرات طولكرم اعتقال الأسير المحرر أحمد عواد منذ 8 أيام.

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السلطة تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية

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