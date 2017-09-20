عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن 131 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وذكرت المصادر أن المصلين وطلبة العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية، ومنعوهم من التجول بحرية في باحات الأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل يومي بغرض فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.