الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال مداهمات في مدن الضفة

شنت قوت الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن نابلس وبيت لحم والخليل المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس بينها مقر جمعية يازور الخيرية.

وأفاد شهود عيان أن قوة احتلالية كبيرة اقتحمت المخيم وشرعت باقتحام مداخل المنازل ومقر جمعية يازور في شارع العيادة بواسطة آلة خاصة للاقتحامات، ثم شرعت بأعمال التفتيش والتنكيل بالأهالي.

وحسب الأهالي فقد اقتحم جنود منازل تعود لعائلة النجمي وجبريل، وتم اعتقال عدة شبان تواجدوا في منزل عائلة النجمي، وإسعاف مواطن أصيب من العائلة.

واقتحمت قوة للاحتلال مخيم عايدة واعتقلت كلاً من إيهاب نايف زبون وأحمد حاتم وخالد الدبس بعد مواجهات اندلعت في محيط مسجد بلال.

كما اندلعت الليلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية. وأصيب المسن سعيد شاكر شبيطة بالاختناق جراء استنشاق الغاز .