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خلال مؤتمر صحفي بموسكو

بالصور : أبو مرزوق: أمامنا فرصة تاريخية لتجاوز الخلافات

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 08:57 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق: أمامنا فرصة تاريخية لتجاوز الخلافات

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق: "نحن أمام فرصة تاريخية لتجاوز الخلافات والانفتاح على تشكيل حكومة وطنية وإعادة القضية إلى مسارها الصحيح".

وأشار في مؤتمر صحفي على هامش لقاءات وفد الحركة في موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجراءات رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة، "كان يعتقد أنها تضر حماس، لكنها في الحقيقة تضر سكان القطاع".

ونفى أبو مرزوق وجود أي تفاهمات محددة بشأن معبر رفح، مبينًا أن القاهرة ترى أنه شأن مصري خاص يتعلق بأمنها، في إشارة إلى ما تردد عن ترتيبات فتح معبر رفح.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا في أي محفل دولي، مشيرًا إلى أن أكثر المتأثرين بالقضايا العربية الداخلية والبينية هي القضية الفلسطينية.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" وعضو وفدها في موسكو، حسام بدران: إن القضية الفلسطينية قضية جامعة للدول العربية، وهي قضية إنسانية عامة، مؤكداً أن حماس رقم صعب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه في بحث القضية الفلسطينية.

وأوضح بدران أن العلاقة مع إيران قديمة، ولم تتوقف يوماً، وإن أصابها بعض الفتور خلال العامين الماضيين.
 
وكان وفد من حركة حماس وصل العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، وعقد لقاء مع مسؤولين روسيين.

ويرأس وفد حماس القيادي موسى أبو مرزوق، وبعضوية القادة: صالح العاروري وحسام بدران وسامي خاطر.


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