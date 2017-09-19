  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يحتجز الأسير "أبو لفح" في ظروف معيشية صعبة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 08:23 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحتجز الأسير "أبو لفح" في ظروف معيشية صعبة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير المجاهد ياسين محمد فرج إسماعيل أبو لفح (28 عاماً) من مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما يسمى مركز تحقيق "بيتح تكفا" في ظروف معيشية صعبة جداً.

وأفاد الأسير ياسين أبو لفح في رسالة ، أن قوات الاحتلال اعتقلته يوم الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وفور اعتقاله نقلته إلى ما يسمى مركز تحقيق بيتح تكفا، مشيراً إلى أنه يقبع في قسم الزنازين منذ اعتقاله، حيث يعاني من ظروف معيشية ونفسية وصفها بالصعبة جداً، نتيجة المعاملة السيئة والزنازين التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

جدير بالذكر أن الأسير ياسين أبو لفح ولد بتاريخ 02/08/1989م؛ وهو خاطب، ويعمل مصمماً، وله تصاميم عديدة تعبر عن الثوابت الفلسطينية، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان آخرها بتاريخ 12/1/2015 وتحرر في 28/11/2016م، واعتقلته قوات الاحتلال بعد يوم واحد من الإفراج من سجون السلطة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
d3fc5fd9dfddad189991e6520d487848

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة
21761500_1583465811676881_1151132528610802786_n

الاحتلال يهدم منشأة تجارية فلسطينية بالقدس
b34b45e05afa6aff865b9b977471fa66

الاحتلال يفرج عن صياديْن اعتقلهما ببحر بيت لاهيا

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة
صورة أرشيفية

الاحتلال يُخطر بهدم منازل في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

هنية: جاهزون لاستقبال حكومة الوفاق فورا
منذ 44 دقيقة

أبو مرزوق: أمامنا فرصة تاريخية لتجاوز الخلافات
منذ 6 ساعات

رفح تودع شهيد الإعداد أبو شلوف
منذ 8 ساعات

​شديد يدعو لوقف الاعتقالات السياسية بالضفة
منذ 6 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل منسق الكتلة الإسلامية في بيرزيت
منذ 6 ساعات

وفد قيادي من حماس يصل موسكو

مقالات

هل يلتقط عباس الفرصة ويتقدم بخطوة موازية؟

هل يلتقط عباس الفرصة ويتقدم بخطوة موازية؟

مصطفى الصواف
تصريحات العجرمي.. ما الجديد؟

تصريحات العجرمي.. ما الجديد؟

لمى خاطر
ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

مصطفى الصواف
قبل أن تنفجر القنبلة

قبل أن تنفجر القنبلة

وسام عفيفة