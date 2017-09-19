رفح تودع شهيد الإعداد أبو شلوف

شيعت جماهير مدينة رفح ظهر الثلاثاء، جثمان الشهيد القسامي هاني فرج شلوف، من حي الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي استشهد أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مسجد الفاروق بالمخيم، بمشاركة جماهير غفيرة من المواطنين وقادة الحركة والكتائب ومجاهدي كتائب القسام، متجهين إلى المقبرة الشرقية بالمدينة.

وزفت كتائب القسام في بيانها العسكري صباح الثلاثاء الشهيد القسامي هاني فرج شلوف (24 عاماً) من مسجد "النصر" في حي الشابورة برفح.

وقالت الكتائب في بيانها :"جاءت شهادته بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً".