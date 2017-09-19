​شديد يدعو لوقف الاعتقالات السياسية بالضفة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، لوقف مسلسل الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة فوراً، والإفراج عن المعتقلين كافة، وضمان عدم الرجوع لهذا السياسة قطعاً.

وقال شديد في تصريح صحفي الثلاثاء، آن الأوان لوقف هذه الاعتقالات، وتوفير الأجواء الإيجابية التي تمهد طريق المصالحة التي يصبو إليها شعبنا.

وأضاف لقد سئم شعبنا في الضفة من الاعتقالات السياسية التي أثقلت كاهل الآلاف من المحررين والجامعيين وأهليهم.

وأكد شديد أن الحملة التي تشنها أجهزة السلطة بحق أبناء الكتلة الإسلامية في الضفة المحتلة، دليل واضح على نهجها الرامي بتعكير صفو المصالحة.

وأوضح شديد أن حركة حماس أبدت مرونة غير مسبوقة في توجهها للمصالحة، لإدراكها بضرورة إنهاء هذا الملف للتفرغ لقضايا شعبنا الرئيسة.

ولفت إلى أن حركة فتح والسلطة تواصل انتهاكاتها بحق أبناء حماس في الضفة، إذ تواصل اعتقال العشرات في سجونها، بالإضافة إلى الحملات التي تشنها بين الحين والآخر ضد أبناء الحركة ومناصريها.