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التصرفات الغريبة قد تشير لألزهايمر

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:38 م بتوقيت القدس المحتلة

التصرفات الغريبة قد تشير لألزهايمر

قالت عضوة الجمعية ‫الألمانية لعلاج ألزهايمر سوزانا زاكسل إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بألزهايمر من خلال ملاحظة بعض العلامات، مثل اضطرابات الذاكرة واللغة والتوجه ‫المكاني، بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على الشخصية.

‫ومن الأعراض الدالة على ذلك نسيان الأسماء والعناوين والإتيان ببعض ‫التصرفات الغريبة كوضع حافظة النقود في الثلاجة مثلا.

‫وعادة ما يكون مريض ألزهايمر شارد الذهن وعصبيا، وسرعان ما يشعر بأنه ‫مُثقل الكاهل أو أنه يتعرض للهجوم.

كما يصير المريض عدوانيا بسبب ‫المؤثرات الخارجية كالأصوات العالية، وفي المواقف التي تسبب له الشعور ‫بالقلق والخوف.

ويمكن تجنب السلوك العدواني للمريض من خلال توفير بيئة ‫محيطة يسودها الهدوء والود.

‫وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي على الأقارب عرض المريض على اختصاصي ‫أعصاب فورا للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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