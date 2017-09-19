التصرفات الغريبة قد تشير لألزهايمر

قالت عضوة الجمعية ‫الألمانية لعلاج ألزهايمر سوزانا زاكسل إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بألزهايمر من خلال ملاحظة بعض العلامات، مثل اضطرابات الذاكرة واللغة والتوجه ‫المكاني، بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على الشخصية.

‫ومن الأعراض الدالة على ذلك نسيان الأسماء والعناوين والإتيان ببعض ‫التصرفات الغريبة كوضع حافظة النقود في الثلاجة مثلا.

‫وعادة ما يكون مريض ألزهايمر شارد الذهن وعصبيا، وسرعان ما يشعر بأنه ‫مُثقل الكاهل أو أنه يتعرض للهجوم.

كما يصير المريض عدوانيا بسبب ‫المؤثرات الخارجية كالأصوات العالية، وفي المواقف التي تسبب له الشعور ‫بالقلق والخوف.

ويمكن تجنب السلوك العدواني للمريض من خلال توفير بيئة ‫محيطة يسودها الهدوء والود.

‫وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي على الأقارب عرض المريض على اختصاصي ‫أعصاب فورا للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.