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بالصور : شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح

قناة الأقصى - غزة

استشهد صباح الثلاثاء، مقاوم من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء عمله في نفق تابع لها في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن استشهاد هاني فرج محمد شلوف 24 عاما أحد عناصرها أثناء عمله في نفق برفح، واحتسبته عند الله شهيدا.

وقالت القسام في بيانها: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

وكان عدد من عناصر المقاومة استشهدوا أثناء معركة الإعداد بما في ذلك حفر الأنفاق استعدادا لأي مواجهة محتملة مع الاحتلال الصهيوني.

شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح
شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح
شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح
شهيد قسامي بنفق للمقاومة في رفح
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