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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا فلسطينيا خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لأنحاء متفرقة في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت منزل الأسير المحرر سفيان جمجوم في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وصادرت مركبة زوجته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنيْن عبد وليد سويطي، ومحمود الفسفوس، بعد اقتحام منزليهما في بلدة دورا جنوبي غرب مدينة الخليل.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال المواطن محمد قبها واثنين من أبنائه ناصر وأسامة، خلال اقتحام منزلهم في قرية برطعة قرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين حبرون من مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، بالإضافة إلى اعتقال المواطن عز الدين محمود ونجله محمد، من منطقة خلة الراعي شرقي مدينة قلقيلية.

وفي بيت لحم جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أمير خميس من مخيم الدهيشة للاجئين شمالي المدينة، وفادي عيسى عتيق من حي المسلخ وسط المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين؛ سالم محمد أبو يعقوب وأحمد وليد عبيد، عقب دهم منزليهما في بلدة كفل حارس شمالي سلفيت.

المصدر : وكالات

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