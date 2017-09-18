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الاحتلال يفرج عن صياديْن اعتقلهما ببحر بيت لاهيا

الإثنين 18 سبتمبر 2017 10:07 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن صياديْن اعتقلهما ببحر بيت لاهيا

قناة الأقصى - غزة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين عن الصياديْن الذين اعتقلتهما زوارقه الحربية قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباحًا.

وأفادت مصادر صحفية بأن الصيادين عمرو ومحمد السلطان من سكان جباليا وصلا إلى حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع، وذلك بعد ساعات من اعتقالهم من قبل الزوارق الصهيوني.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الصهيونية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل والكيان برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.

المصدر : صفا

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