هنية يهاتف عباس ويؤكد عزم حركته إنهاء الانقسام

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مؤكدا عزم حركته المضي قدما في خطوات إنهاء الانقسام بكل إرادة وإصرار.

وقالت حماس في بيان لها، مساء الاثنين، إن هنية أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس أكّد خلاله على الأجواء الايجابية التي سادت الساحة الفلسطينية، بعد إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية.

وأضاف البيان: "الأجواء الإيجابية جاءت جراء حل اللجنة والترحيب بقدوم حكومة التوافق الوطني، لممارسة مهامها في قطاع غزة وصولاً الى إجراء الانتخابات العامة وبدء الحوارات الثنائية والفصائلية في القاهرة بشأن ملفات المصالحة، بما يتطلبه بوقف الاجراءات التي اتخذتها السلطة في الفترة السابقة".

وأكد هنية خلال الاتصال مع عباس أن حماس عاقدة العزم على المضي قدماً في خطوات انهاء الانقسام، بكل ارادة واصرار، بهدف توحيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بقضيتنا.

وثمّن رئيس المكتب السياسي لحماس الجهود المصرية المباركة، التي يقودها جهاز المخابرات المصرية، في رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والاشراف على تنفيذها.

وتمنى هنية للرئيس محمود عباس، النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية، المؤكدة على ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.