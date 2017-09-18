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الاحتلال يُخطر بهدم منازل في القدس المحتلة

الإثنين 18 سبتمبر 2017 07:31 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يُخطر بهدم منازل في القدس المحتلة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

سلّمت قوات الاحتلال الصهيوني، دفعة جديدة من إخطارات هدمٍ لمنازل ومضارب لمواطنين في بادية القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال سلّم عدداً من سكان قرية الخان الأحمر بين محافظتي القدس وأريحا إخطارات لهدم منازلهم، الإثنين.

ويلاحق الاحتلال أهالي المنطقة ويعمل على ابعادهم عنها للسيطرة على أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية في المنطقة، ومن أبرزها مخطط "اي 1"، الذي يفصل المنطقة عن القدس بالكامل.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب محمد عبيد في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وعبثت بمحتوياته وعاثت فيه دماراً.

جاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودهمها حي عبيد فيه، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة خلال وعقب عملية الاقتحام.

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