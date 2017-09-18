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برهوم يدعو عباس لإلغاء جميع إجراءاته العقابية ضد غزة

الإثنين 18 سبتمبر 2017 03:25 م بتوقيت القدس المحتلة

برهوم يدعو عباس لإلغاء جميع إجراءاته العقابية ضد غزة

قناة الأقصى

طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم رئيس السلطة محمود عباس بالسماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف.

ودعا برهوم في تصريح صحفي أبو مازن إلى اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع، خاصةً بعد استجابة حماس للجهود المصرية وحلها للجنة الإدارية.

وكانت حركة حماس أعلنت فجر الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة بمارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً لجهود مصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.

ويأتي حل اللجنة، في إطار جهود تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ العام 2007، بالتزامن مع تواجد وفدين من قيادات حماس وفتح بالعاصمة القاهرة.

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